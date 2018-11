London (AFP) Hollywoodstar Michael Douglas führt seinen Kehlkopfkrebs auf Oralsex zurück. "Ohne ins Detail gehen zu wollen, dieser besondere Krebs wird durch HPV (Humane Papillomaviren) verursacht, was letztlich von Cunnilingus kommt", erklärte Douglas in einem am Montag in der britischen Zeitung "The Guardian" veröffentlichten Interview. Der 68-Jährige, der derzeit als der extravagante Entertainer Liberace im Film "Behind the Candelabra" zu sehen ist, betonte, die Krebserkrankung habe nichts mit übermäßigem Trinken oder Rauchen zu tun.

