London (AFP) Der zweite mutmaßliche Mörder eines Soldaten in London ist am Montag erstmals vor Gericht erschienen. Zu der kurzen Anhörung erschien Michael Adebolajo in weiß gekleidet und mit einem Koran in der Hand. Er fragte, warum er sich vor dem Richter erheben solle, und erklärte, er wolle lieber sitzen. Dennoch erhob er sich. Zudem erklärte Adebolajo, sich Mudschahid Abu Hamsa nennen zu wollen. Abu Hamsa ist auch der Name eines bekannten radikalen Imams, der lange in London aktiv war und inzwischen an die USA ausgeliefert wurde.

