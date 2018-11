Köln (SID) - Martin Schwalb ist der erste deutsche Handball-Trainer, der eine Mannschaft zum Sieg in der Champions League geführt hat. Der 50 Jahre alte ehemalige Nationalspieler gewann mit dem HSV Hamburg am Sonntagabend durch ein 30:29 nach Verlängerung gegen den spanischen Meister FC Barcelona im Endspiel des Final-Four-Turniers in Köln die wichtigste Trophäe im europäischen Vereinshandball. Der HSV ist der dritte deutsche Champions-League-Sieger.

Beim Triumph des SC Magdeburg (2002) stand Alfred Gislason an der Seitenlinie. Der Isländer gewann die Champions League 2010 und 2012 auch mit Rekordmeister THW Kiel. Beim Kieler Erfolg 2007 war der Kroate Noka Serdarusic THW-Trainer.