Istanbul (dpa) - Die türkische Polizei hat in der Nacht erneut mehrere hundert oppositionelle Demonstranten festgenommen. In der Hauptstadt Ankara habe es schwere Zusammenstöße rund um ein Einkaufszentrum gegeben. Das berichten türkische Medien. Laut CNN nahm die Polizei 500 Protestierer in Gewahrsam. Im Stadtteil Besiktas gab es Strassenkämpfe. In dem Stadtteil befindet sich das Büro des türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Die Protestwelle hatte sich an der gewaltsamen Räumung eines Protestlagers entzündet. Inzwischen richten sich die Proteste gegen den Kurs Erdogans.

