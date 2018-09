Düsseldorf (dpa) - Auf einem Friedhof in Düsseldorf ist ein totes Baby in einer Plastiktüte verscharrt worden. Besucher entdeckten die Tüte. Sie war in einem Grab oberflächlich vergraben worden. Das Baby war schon längere Zeit tot. Die Todesursache des kleinen Mädchens ist auch nach einer Obduktion unklar geblieben, ebenso der Zeitpunkt, an dem die Leiche versteckt wurde. Die Polizei sucht Zeugen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.