Johannesburg (SID) - Knapp vier Monate nach dem Mord an seiner Freundin Reeva Steenkamp plagen Oscar Pistorius offenbar starke psychische Probleme. Dies erklärte Manager Peet van Zyl, dessen Klient am Dienstag erstmals seit Monaten wieder zu einer Anhörung vor Gericht erscheinen soll, dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Dem tatverdächtigen Prothesensprinter, der gegen eine Kaution von umgerechnet 80.000 Euro freigelassen worden war, wirft die Staatsanwaltschaft Mord vor. Laut Pistorius ist der Tod seiner Freundin ein tragischer Unfall gewesen.

"Oscar schläft schlecht. Er isst schlecht. Es gibt Tage, da geht es ihm einigermaßen okay. An anderen Tagen ist es furchtbar. Wenn ich mit ihm rede, hört er zwar irgendwie zu, aber ich dringe nicht zu ihm vor. Er ist nicht da. Er weint oft", sagte van Zyl über den 26-Jährigen, der am 14. Februar in seiner Villa nahe Pretoria seine Freundin erschossen hatte.

Derzeit lebt Pistorius im Hause seines Onkels in Pretoria, wo sein Manager ihn einmal in der Woche besucht. "Zwei- bis dreimal pro Woche trifft er sich mit einer Psychologin. Sie ist streng mit ihm. Wenn ich ihn nach einer Sitzung sehe, ist er immer völlig fertig", sagte van Zyl.

Nach den Worten des Managers hätte Pistorius am 22. Februar, wenige Tage nach der Tat, in den USA einen Termin bei einem neuen Werbepartner gehabt: "Sein größter Deal bislang. Oscar verliert durch den Vorfall ein Vermögen. Und ich auch", sagte van Zyl.

Pistorius soll am Dienstag erstmals seit Wochen wieder zur Anhörung vor Gericht erscheinen. Der Prozess gegen ihn wird voraussichtlich erst in mehreren Monaten beginnen.