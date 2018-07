Berlin (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck hat das neue niederländische Königspaar am Schloss Bellevue in Berlin mit militärischen Ehren begrüßt. König Willem-Alexander und Königin Máxima sind zu einem zweitägigen Antrittsbesuch in Deutschland. Insbesondere im Grenzgebiet merke man, wie gut die Zusammenarbeit und das tägliche Miteinander von Deutschen und Niederländern funktioniere, sagte Gauck. Zum Auftakt der Reise war das Königspaar schon mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammengetroffen.

