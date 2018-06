Frankfurt/Main (dpa) - Hoffnungsschimmer im Maschinenbau: Erstmals in diesem Jahr sind bei der deutschen Schlüsselindustrie wieder mehr Aufträge eingegangen als im Vorjahresmonat, wie der Branchenverband VDMA in Frankfurt mitteilte. Die Bestellungen übertrafen im April das Vorjahresergebnis um real acht Prozent. Das Inlandsgeschäft stieg um sechs Prozent, das Auslandsgeschäft um zehn Prozent. Das sei endlich ein Plus nach einem enttäuschenden ersten Quartal, so VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. Die Auslandsnachfrage lasse hoffen, dass die Kunden ihre Kaufzurückhaltung bald aufgeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.