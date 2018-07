Mugello (SID) - Toni Finsterbusch hat auch beim fünften Lauf zur Motorrad-WM die Punkteränge verpasst, konnte mit dem 21. Platz in Mugello aber gut leben. "Nach dem schlechten Qualifying hatte ich mir einiges vorgenommen. Ich wusste, dass der Speed da ist, und habe einfach gepusht. Mit dem Rennverlauf bin ich zufrieden", sagte der Moto3-Pilot aus Krostitz nach dem Großen Preis von Italien.

Von Platz 34 hatte sich der 19-jährige Sachse weit nach vorn gearbeitet. Zu Platz 15 und einem WM-Zähler fehlten am Ende aber rund zwei Sekunden. Für das nächste Rennen in Barcelona am 16. Juni nimmt Finsterbusch eine Platzierung in den Punkterängen fest ins Visier. "Am 14. Juni habe ich Geburtstag. Zwei Tage später möchte ich mir unbedingt selber ein Geschenk bereiten. Dafür werde ich alles geben", sagte der Fahrer des Kiefer-Racing-Teams.