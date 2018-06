Moskau (AFP) In Moskau hat am Montag der Prozess gegen fünf Verdächtige im Fall der Ermordung der russischen Journalistin Anna Politkowskaja begonnen. Die Anklage wirft den vier Tschetschenen und einem Russen vor, den Mord an Politkowskaja organisiert und ausgeführt zu haben, doch diese beteuern ihre Unschuld. Die Verhandlungen im Moskauer Stadtgericht fanden am Montag hinter verschlossenen Türen statt.

