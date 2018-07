Damaskus (AFP) In der strategisch wichtigen Stadt Kusseir ringen syrische Rebellen und Regierungstruppen weiter um eine Vorentscheidung des Bürgerkriegs zu ihren Gunsten. Die schweren Gefechte gingen am Montag in die dritte Woche, wobei beide Seiten nach Angaben der oppositionsnahen Beobachtungsstelle für Menschenrechte nicht näher bezifferte Verluste hinnehmen mussten. Syriens Streitkräfte wurden am Boden von der libanesischen Hisbollah-Miliz unterstützt, zudem bombardierte die Luftwaffe von Präsident Baschar al-Assad erneut Rebellenstellungen in der von den Aufständischen kontrollierten Stadt.

