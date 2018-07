Bad Hersfeld (dpa) - Beim Internet-Versandhändler Amazon hat der dritte Streik innerhalb von drei Wochen begonnen. In Bad Hersfeld legten am Morgen mehrere hundert Mitarbeiter der Frühschicht die Arbeit nieder. Der Streik werde den ganzen Tag bis zum Ende der Spätschicht um 22.30 Uhr dauern, sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi. Die Gewerkschaft fordert einen Tarifvertrag nach den Konditionen des Einzel- und Versandhandels. Das US-Unternehmen lehnt das ab und orientiert sich nach eigenen Angaben an der Bezahlung in der Logistikbranche.

