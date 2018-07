Paris (dpa) - Phänomen Tommy Haas steht erstmals in seiner Tennis-Karriere unter den besten Acht der French Open.

"Es ist vielleicht eine Sache, an die ich nicht mehr richtig geglaubt hätte", räumte der 35-Jährige nach dem überraschend glatten 6:1, 6:1, 6:3 über den Russen Michail Juschni in Paris ein.

Er ist dort der älteste Viertelfinalist seit 1971 - angesichts dieses Fakts grinste Haas schelmisch und ballte die linke Faust. Der 14. der Weltrangliste trifft entweder auf Philipp Kohlschreiber oder den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien, die sich anschließend gegenüberstanden.

Haas hat nun bei jedem der vier Grand-Slam-Turniere die Runde der besten Acht erreicht. Dies war als einzigen deutschen Profis zuvor nur Boris Becker und Michael Stich gelungen. Die bislang letzten deutschen Viertelfinalisten in Roland Garros hießen Stich und Bernd Karbacher, das ist 17 Jahre her.

An einem kühlen und windigen Vormittag begann Haas mit einem Doppelfehler und gab sofort seinen Aufschlag ab. "Das fängt ja super an", dachte er sich nach eigenen Worten. Doch danach machte fast nur noch Juschni die Fehler. Haas musste nicht einmal alles zeigen und hatte nach nur 22 Minuten den ersten Satz in der Tasche. Kurz zuvor machte Juschni mit einem Urschrei seinem Frust erstmals Luft.

Das Bild änderte sich im zweiten Durchgang nicht. Beim Seitenwechsel nach dem nächsten Haas-Break zum 3:0 drosch Juschni mit seinem Schläger so lange auf seine Spielerbank ein, bis das geschundene Racket endlich kaputt war. Das brachte ihm Buhrufe von den mäßig besetzten Rängen des Court Suzanne Lenglen ein, während Haas meinte: "Ich liebe diese Sachen." Juschni sah es später so: "Der Schläger hat Pech gehabt."

Der 31. der Weltrangliste aus Moskau gab auch den zweiten Satz schnell ab. Es waren erst 50 Minuten gespielt, was Haas zwei Tage nach der nervenaufreibenden Viereinhalb-Stunden-Tortur gegen John Isner sehr entgegen kam.

Haas verlor sein Service zu Beginn des dritten Satzes zu null. Direkt danach nahm er dem 30-Jährigen aber wieder das Service ab. Die Entscheidung nahte, als der Wahl-Amerikaner gegen den sich noch einmal wehrenden Juschni zwei Breakchancen zum 2:3 vereitelte und danach selbst zum 4:2 zuschlug.

Sein russischer Kontrahent riskierte nun alles, doch Haas überstand zwei weitere Breakmöglichkeiten und machte das Spiel zum 5:2. Nach nur 1:24 Stunden gelang Haas - diesmal schon mit dem zweiten Matchball - die Revanche für die jüngste, klare Niederlage in Rom und der vierte Erfolg im achten Vergleich über Juschni. "Es war eine gute Leistung von mir", urteilte Haas zusammenfassend. Der gebürtige Hamburger ist der älteste Viertelfinalist bei einem Grand-Slam-Turnier seit Andre Agassi bei den US Open 2005. "Agassi ist ein Vorbild von mir. Er hat mit 35, 36 noch unmenschliches Tennis gespielt", sagte Haas.