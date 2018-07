Ankara (AFP) Zum ersten Mal seit dem Beginn des Rückzugs der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) aus der Türkei haben sich die Rebellen und die türkische Armee ein Feuergefecht geliefert. Ein Soldat sei durch Schüsse der Rebellen an der Grenze zum Irak verletzt worden, erklärte der türkische Generalstab am Montag. Der inhaftierte PKK-Chef Abdullah Öcalan hatte die PKK im März zu einer Waffenruhe aufgerufen. Die Online-Ausgabe der Zeitung "Hürriyet" meldete, zuletzt habe es im Januar bei Gefechten mit der PKK Verletzte und Tote in den Reihen der Armee gegeben.

