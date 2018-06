Ankara (AFP) Die türkische Polizei geht weiter gewaltsam gegen Demonstranten vor. In der Hauptstadt Ankara habe die Polizei am Montag Tränengas gegen mehrere hundert Menschen eingesetzt, berichtete ein AFP-Fotograf. Die vornehmlich jungen Demonstranten hatten sich im Zentrum der Stadt auf dem Kizilay-Platz versammelt, auf dem es bereits am Sonntag Ausschreitungen und Verletzte gegeben hatte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.