Karlsruhe (dpa) - Vier Menschen sind am Morgen bei einem Autobahnunfall in der Nähe von Karlsruhe ums Leben gekommen. Sie verbrannten in ihrem Mini-Lastwagen und konnten erst einige Stunden nach dem Unglück geborgen werden. Insgesamt waren fünf Lastwagen in den Unfall an einem Stauende auf der A5 in Richtung Süden verwickelt. Die Toten konnten noch nicht identifiziert werden, sie stammen vermutlich aus Litauen. Sonst gab es keine Verletzten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.