New York (AFP) Der US-Technologiekonzern Apple muss sich seit Montag wegen des Vorwurfs der Preistreiberei bei E-Books vor Gericht verantworten. Das Unternehmen habe Absprachen mit mehreren Verlegern getroffen, um die elektronischen Bücher teurer zu machen, sagte ein Anwalt für das US-Verteidigungsministerium vor Gericht in New York. Durch die Übereinkunft mit den Verlagen sei der Preis für E-Books um bis zu 15 Prozent gestiegen.

