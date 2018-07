Washington (AFP) Die USA haben am Montag eine Belohnung von insgesamt 23 Millionen Dollar (17,6 Millionen Euro) für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung von fünf als besonders gefährlich geltenden Terrorverdächtigen führen. Nach amtlichen Angaben entfällt mit sieben Millionen Dollar die höchste Summe auf den mutmaßlichen Chef der islamistischen Sekte Boko Haram in Nigeria, Abubakar Shekau. Er hatte vergangene Woche Islamisten in Afghanistan, Pakistan und dem Irak dazu aufgerufen, sich am Kampf für einen islamischen Gottesstaat in Nigeria zu beteiligen.

