Berlin (dpa) - Das Wasser steigt und steigt. Als "kritisch" und "dramatisch" schätzen Einsatzleiter und Krisenstäbe die Lage an vielen Flüssen in Bayern, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt ein. Auch im benachbarten Ausland starben schon Menschen in den Fluten.

