Halle (dpa) - Wegen des Hochwassers ist in mindestens 14 000 Haushalten in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen der Strom ausgefallen. Am Wochenende waren noch mehr Menschen betroffen. In Passau in Bayern muss das Trinkwasser abgestellt werden, weil Verunreinigungen nicht mehr ausgeschlossen werden können. In den Hochwassergebieten sollen insgesamt bis zu 1760 Soldaten eingesetzt werden. 28 000 Feuerwehrmänner sind im Einsatz, außerdem 1800 Helfer des Technischen Hilfswerks und 500 Bundespolizisten

