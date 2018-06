Essen (AFP) Der polnische Meisterpianist Krystian Zimerman hat wegen eines Handys im Publikum genervt einen Auftritt abgebrochen. Der 56-Jährige sei am Montagabend von der Konzertbühne in Essen gestürmt, weil ein Besucher die Aufführung mit einem Smartphone aufgenommen hat, bestätigte eine Sprecherin des Klavier-Festivals Ruhr am Dienstag. Zuvor habe Zimerman den Besucher aufgefordert, die Aufnahme sofort zu beenden - allerdings ohne Erfolg.

