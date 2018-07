Passau (Deutschland) (AFP) Bei ihrem Besuch in der überschwemmten Stadt Passau hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) rasche Hilfen für die Flutgebiete in ganz Deutschland angekündigt. Der Bund werde 100 Millionen Euro als Soforthilfe für die betroffenen Regionen bereitstellen, sagte Merkel am Mittwoch in Passau. Dies sei ein erster Schritt, sagte sie zur Höhe der Hilfe. "Wenn die Mittel sehr schnell abfließen, werden wir sicher noch mal beraten", fügte Merkel hinzu. "Vor allem geht es darum, dass wir jetzt unbürokratisch auszahlen."

