Berlin (dpa) - Zombiefilm-Regisseur Marc Forster (43) setzt bei Dreharbeiten auf ein bewährtes Mittel zur Entspannung: Nach anstrengenden Aufnahmen zu seinem Horrorfilm "World War Z" habe er sich mit dem Hauptdarsteller und Produzenten Brad Pitt (49) ein paarmal auf ein Bier getroffen.

"Man muss aufpassen, dass man nicht selber zum Zombie wird in der Zeit eines solchen Drehs", sagte Forster ("James Bond 007 – Ein Quantum Trost") am Dienstag vor der Deutschlandpremiere von "World War Z" in Berlin.

Zur Premiere am Abend wurden Hollywoodstar Brad Pitt und seine Verlobte Angelina Jolie auf dem roten Teppich am Potsdamer Platz erwartet. Jolie feierte am Dienstag ihren 38. Geburtstag. Eine große gemeinsame Geburtstagsparty war nach Angaben von Forster aber nicht geplant.

World War Z