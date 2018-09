Paris (AFP) Im Bürgerkrieg in Syrien ist nach Angaben der französischen Regierung das Giftgas Sarin zum Einsatz gekommen. "Frankreich hat nun die Gewissheit, dass das Gas Sarin in Syrien mehrfach und lokal begrenzt eingesetzt wurde", erkärte der französische Außenminister Laurent Fabius am Dienstag in Paris. Er bezog sich dabei auf die Ergebnisse französischer Analysen.

