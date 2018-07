Leverkusen (SID) - Frauenfußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat die U17-Europameisterin Venus El-Kassem verpflichtet. Die 18-Jährige kommt von der zweiten Mannschaft von Turbine Potsdam. Die Berlinerin mit irakischen Wurzeln hat in der vergangenen Saison in elf Einsätzen vier Tore erzielt. "Auch wenn sie in der letzten Saison teilweise verletzt war, werden uns ihre Qualitäten im Angriff deutlich weiterbringen", sagte Trainer Thomas Obliers.