Hamburg (SID) - Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf muss in der kommenden Spielzeit in der 2. Fußball-Bundesliga auf Leihspieler Robert Tesche verzichten. Der 26-Jährige, der erst in der Winterpause nach Düsseldorf gekommen war, kehrt zum Hamburger SV zurück. In der Rückrunde kam Tesche auf 14 Einsätze, ein Tor gelang ihm dabei nicht.