München (SID) - Die SV 07 Elversberg ist erstmals in den Profifußball vorgestoßen und komplettiert als dritter Aufsteiger die 3. Liga. Der Dorfverein aus dem Saarland erkämpfte sich nach dem 3:2-Sieg im Hinspiel ein 1:1 (0:1) im zweiten Aufstiegsspiel bei 1860 München II und folgte damit RB Leipzig und Holstein Kiel.

Vor 14.500 Zuschauern in der Allianz Arena gelang Abedin Krasniqi in der 84. Minute der Ausgleich für die Gäste. Necat Aygün hatte die Löwen in der 40. Minute in Führung gebracht. Elversberg hatte in der Regionalliga Südwest hinter Hessen Kassel den zweiten Platz belegt. Das Rückspiel war ursprünglich für Sonntag angesetzt worden, wegen der starken Regenfälle aber auf Dienstag verschoben worden.