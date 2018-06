München (SID) - Bayern Münchens Terminkalender für die zweite Jahreshälfte nimmt Konturen an: Der Champions-League-Gewinner bestreitet sein Halbfinale bei der Klub-WM in Marokko am 17. Dezember (Dienstag) in Agadir. Das gab der Weltverband FIFA am Dienstag bekannt. Der Gegner steht noch nicht fest, qualifiziert haben sich neben den Bayern bislang Auckland City (Neuseeland), CF Monterrey (Mexiko) und Raja Casablanca (Marokko).

Das Endspiel findet am 21. Dezember in Marrakesch statt, dem Wochenende des 17. Bundesliga-Spieltags. Mindestens dieses Ligaspiel müssen die Münchner daher wohl zu einem anderen Zeitpunkt austragen.

Für den Rekordmeister wird es nicht das einzige Terminproblem: Am 30. August (Freitag) tritt die dann von Pep Guardiola trainierte Mannschaft in Prag zum europäischen Supercup-Finale gegen Europa-League-Sieger FC Chelsea an - die Londoner werden dann von Guardiolas großem Rivalen José Mourinho betreut. Während in der Bundesliga der 4. Spieltag beginnt, können die Bayern Revanche nehmen für die Niederlage im "Finale dahoam" in der Königsklasse 2012.