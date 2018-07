Saitama (SID) - Japan hat sich als erste Mannschaft sportlich für die Fußball-WM 2014 qualifiziert. Dem WM-Co-Gastgeber von 2002 genügte in der Gruppe B der Asien-Ausscheidung gegen Australien ein 1:1 (0:0), um zum fünften Mal in Folge das WM-Ticket zu lösen. Vor den Japanern hatte nur Gastgeber Brasilien seine Teilnahme an der WM 2014 sicher.

Die Japaner, bei denen die Bundesliga-Legionäre Atsuto Uchida (Schalke 04), Makoto Hasebe (VfL Wolfsburg) und Shinji Okazaki (VfB Stuttgart) in der Startformation standen und Hiroshi Kiyotake (1. FC Nürnberg) eingewechselt wurde, mussten in Saitama aber lange zittern. Keisuke Honda gelang erst in der 90. Minute per Handelfmeter der umjubelte Ausgleich. Tommy Oar hatte die Gäste vor 62.172 Zuschauern in der 81. Minute in Führung gebracht.

"Ich bin nach Japan gekommen, um sie zur WM zu bringen. Das war mein Ziel. Ich bin erleichtert, dass wir es geschafft haben. Wir werden uns weiter verbessern und die Welt überraschen", sagte Japans italienischer Coach Alberto Zaccheroni.

FIFA-Präsident Joseph S. Blatter twitterte nach Spielschluss Glückwünsche an die Japaner. Australien muss mit Trainer Holger Osieck derweil um die dritte WM-Teilnahme in Serie bangen. Die Australier, bei denen der Neu-Leverkusener Robbie Kruse in der Nachspielzeit ausgewechselt wurde, haben ebenso wie Jordanien sieben Punkte auf dem Konto. Auf Platz zwei verbesserte sich der Oman (9 Zähler), der 1:0 (0:0) gegen den Gruppenletzten Irak (5) gewann.

Nur die ersten beiden Teams haben die direkte Qualifikation sicher. Die beiden Gruppendritten der Asien-Ausscheidung ermitteln den Gegner des Südamerika-Fünften für die interkontinentalen Play-offs um einen weiteren WM-Platz.

In der Gruppe A hat Südkorea nach dem 1:1 (0:1) im Libanon als Tabellenführer die besten Chancen auf ein WM-Ticket. Für das Team mit dem Hamburger Heung Min Son, der in der 70. Minute eingewechselt wurde, erzielte Chi Woo Kim in der siebten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich. Hassan Maatouk hatte die Gastgeber, die vom früheren Bundesliga-Profi Theo Bücker trainiert werden, in der 12. Minute in Führung gebracht.