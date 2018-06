Frankfurt/Main (dpa) – Die 14-fache Grammy-Gewinnerin Alicia Keys hat ihre Deutschlandtour in Frankfurt begonnen. In der ausverkauften Festhalle präsentierte die 32-jährige Soulsängerin vor mehr als 7000 Fans Songs ihres aktuellen Albums "Girl On Fire" und ältere Hits. Seit ihrem Debüt 2001 wird die New Yorkerin mit Preisen überhäuft und erobert regelmäßig Spitzenplätze in internationalen Charts. Die aktuelle Welttournee ist die erste der Sängerin seit der Geburt ihres Sohnes Egypt vor zwei Jahren.

