Köln (SID) - Der Abo-Sender Sky und die Deutsche Telekom über die Entertain-IPTV-Plattform haben am Dienstag eine weitreichende Kooperation geschlossen. Ab der Saison 2013/2014 sehen Entertain-IPTV-Kunden alle Live-Spiele der Fußball-Bundesliga, Champions League, des DFB-Pokals sowie alle Partien der deutschen Mannschaften in der Europa League in HD. Hinzu kommen weitere Sporthighlights wie Formel 1, die englische Premier League, Golf, die großen Tennisturniere und Beach-Volleyball.

Ehemalige Liga-total!-Kunden, die bis zum 4. Januar 2013 gebucht hatten, werden automatisch für das Bundesliga-Paket von Sky freigeschaltet. Ein neuer Vertragsabschluss ist nicht vonnöten. Ab dem Beginn der Bundesliga-Saison 2014/15 ist für diese Kunden dann jedoch ein Sky-Abonnement notwendig. Der Bundesliga-Rechte-Vertrag der Deutschen Fußball Liga (DFL) mit der Deutschen Telekom (Liga total!) war mit Ende der Saison 2012/2013 ausgelaufen.

Durch die Kooperations-Vereinbarung stehen den Kunden beider Unternehmen zukünftig über 70 HD-Sender zur Verfügung. Das MobileTV Angebot der Telekom für die Live-Übertragung der Bundesliga samt Zusammenfassungen werden in Zukunft mit der Sky-Sportberichterstattung fortgesetzt.

Die Sky Deutschland AG verfügt über 3,4 Millionen Kunden in Deutschland und Österreich.