Passau (dpa) - Die Situation in Passau ist auch in der Nacht dramatisch geblieben. Die Dreiflüssestadt an der Grenze zu Österreich wird vom schlimmsten Hochwasser seit mehr als 500 Jahren heimgesucht. Die Bewohner mussten ohne Trinkwasser, Strom und Festnetz-Telefon auskommen, die Stadt war großflächig überflutet. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es jedoch: Ein Sprecher des Krisenstabs sagte, der Pegelstand des Inns sei am späten Abend leicht gesunken. Aber es gehe sehr, sehr langsam. Und neue Wassermassen kommen aus der Donau auf die Stadt zu.

