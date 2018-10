Regensburg (dpa) - Die Stadt Regensburg hat in der Nacht Katastrophenalarm wegen des Hochwassers ausgerufen. Der Hochwasser-Scheitel werde gegen 8 Uhr erwartet, sagte eine Sprecherin der Stadt in Bayern.

Mit einer Höhe von 6,80 Meter an der Messstelle "Eiserne Brücke" dürfte der Wasserstand in der Donaustadt so hoch sein wie seit mehr als 130 Jahren nicht.

Gefahr für die Bewohner bestehe allerdings nicht, sagte die Sprecherin. "Die Strom- und Trinkwasserversorgung funktioniert nach wie vor. Einigen Straßen droht aber Überschwemmung."