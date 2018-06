Offenbach (dpa) - Aufatmen vor allem in den Hochwassergebieten im Osten und Südosten: Der Regen zieht heute mehr und mehr aus Deutschland ab, die Sonne setzt sich weiter durch. "Im Südosten gibt es heute nur noch leichten Regen, der ist aber eher bedeutungslos", sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Auch im Osten könne es noch einige Schauer geben, die aber mit Blick auf die Hochwasserlage ebenfalls "unbedeutend" seien. Von Westen her stabilisiere sich das Wetter, verbreitet scheine die Sonne. Die Temperaturen klettern langsam über 20-Grad-Marke.

