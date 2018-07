CAEN (AFP) Wegen der Blockade eines Castor-Transports in Richtung Gorleben sind sieben Atomkraftgegner in Nordfrankreich zu einer dreimonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Außerdem müssen sie der französischen Staatsbahn SNCF gemeinsam 29.000 Euro für die Verspätung von Zügen infolge der Blockade zahlen, wie das Berufungsgericht in Caen am Mittwoch urteilte. Das Gericht verschärfte damit ein erstinstanzliches Urteil vom Januar 2011.

