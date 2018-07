Berlin (AFP) "Brangelina" versetzen Berlin in Aufregung: Zur Vorstellung seines neuen Films "World War Z" gab sich Hollywoodstar Brad Pitt zusammen mit seiner Lebensgefährtin Angelina Jolie die Ehre in der deutschen Hauptstadt. Einen weiteren Grund zum Feiern bot Jolies 38. Geburtstag am Dienstag.

