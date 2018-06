Berlin (AFP) Nach langwieriger Diskussion soll der Bundestag am Donnerstag das Gesetz zur vertraulichen Geburt für werdende Mütter in Not verabschieden. Union und FDP einigten sich darauf, dass der Bund die Kosten für die vertrauliche Geburt übernimmt. Auf diese Weise könnten Leistungserbringer wie Krankenhäuser und Ärzte die Kosten unmittelbar beim Bund geltend machen, ohne den Wohnsitz der Mutter zu kennen, heißt es in einem der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch vorliegenden Änderungsantrag für das Gesetz.

