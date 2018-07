Berlin (AFP) Deutschland wird sich mit bis zu 20 Polizisten am Schutz der libyschen Grenzen beteiligen. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch, entsprechendes Personal aus den Polizeibehörden von Bund und Ländern noch diesen Monat für die EU-Expertenmission in Libyen bereitzustellen. Die EUBAM-Mission (EU Border Assistance Mission) soll Libyens Regierung beim Schutz der rund 6000 Kilometer langen Staatsgrenze unterstützen. Der Bundestag muss das Mandat für die zunächst auf zwei Jahre angelegte Mission noch absegnen.

