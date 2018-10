Berlin (AFP) Auch französische und niederländische Soldaten helfen in den deutschen Hochwassergebieten. Wie das für den militärischen Flut-Einsatz zuständige Bundeswehr-Kommando am Mittwoch in Berlin mitteilte, handelte es sich um etwa 200 Einsatzkräfte aus den beiden Nachbarländern, darunter auch Pioniereinheiten. Insgesamt sind etwa 5600 Bundeswehr-Soldaten in den überfluteten Gebieten im Einsatz.

