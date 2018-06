Berlin (AFP) Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) hat angesichts der aktuellen Flutkatastrophe im Süden und Osten Deutschlands Mängel beim Hochwasserschutz eingeräumt. Die Situation sei "regional sehr unterschiedlich", sagte Friedrich am Mittwoch vor Journalisten in Berlin. In manchen Orten sei der Hochwasserschutz konsequent umgesetzt worden. Andernorts sei er "im Planfeststellungsverfahren stecken geblieben", oder das gesamte Konzept sei nicht umgesetzt worden.

