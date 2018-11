München (AFP) Im NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht (OLG) München hat der Angeklagte Carsten S. am Mittwoch seine Aussage fortgesetzt. Der wegen Beihilfe zum neunfachen Mord angeklagte S. schilderte bei seiner Vernehmung Details aus seinem Leben in der rechten Szene und seine Rolle als Kontaktperson des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU). In seiner Aussage machte er zunächst aber keine Angaben, die einen der insgesamt fünf Angeklagten weiter belasten könnten.

