Brüssel (AFP) Lettland darf im kommenden Jahr als 18. Land den Euro einführen. Die EU-Kommission gab am Mittwoch in Brüssel die Empfehlung ab, das baltische Land zum 1. Januar 2014 in die europäische Währungsunion aufzunehmen. "Lettlands Wunsch den Euro einzuführen ist ein Zeichen des Vertrauens in unsere gemeinsame Währung", erklärte EU-Währungskommissar Olli Rehn. Das letzte Wort liegt nun bei den EU-Staaten, Lettland hat aber keinen Widerspruch zu befürchten.

