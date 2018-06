Tunis (AFP) In Tunesien hat am Mittwoch der Prozesses gegen drei Aktivistinnen der Frauenrechtsorganisation Femen aus Deutschland und Frankreich begonnen. Der aus Frankreich angereiste Verteidiger Patrick Klugman äußerte sich unmittelbar vor dem Auftakt des Verfahrens in Kairouan zuversichtlich. Die Staatsanwaltschaft werde die Anklage nicht auf Erregung öffentlichen Ärgernisses, sondern auf "unzüchtiges Verhalten" konzentrieren, sagte er. Darauf stehen aber auch bis zu sechs Monate Haft.

