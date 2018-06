Brüssel (AFP) Spaniens Regierungschef Mariano Rajoy hat vom kommenden EU-Gipfel die Botschaft gefordert, dass "wir uns mit den wirklichen Problemen der Menschen befassen". Auf dem Treffen müsse es um Hilfen für kleine und mittlere Unternehmen und den Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit gehen, forderte der konservative Politiker am Mittwoch in Brüssel. "Das ist ein wichtiges Thema und wir müssen eine gute Botschaft für die Menschen in Europa haben." Der nächste EU-Gipfel findet am 27. und 28. Juni statt.

