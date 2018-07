Rom (AFP) Die für Wirtschaft und Arbeit zuständigen Minister Italiens, Frankreichs, Spaniens und Deutschlands beraten am Freitag kommender Woche in Rom über Maßnahmen gegen die Arbeitslosigkeit, insbesondere bei Jugendlichen. In einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung der italienischen Regierung hieß es, das Treffen diene der Vorbereitung des Brüsseler EU-Gipfels am 27. und 28. Juni.

