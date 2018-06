Heilbronn (AFP) Der Energieversorger EnBW wird seine Schadensersatzansprüche gegen seinen Ex-Manager Wolfgang Heni vorerst nicht vor Gericht einfordern können. Das Heilbronner Landgericht setzte das Zivilverfahren, in dem die EnBW-Tochter EnBW Kernkraft von Heni 93,6 Millionen Euro fordert, vorerst aus, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte. Eigentlich hätte am Mittwoch kommender Woche der erste Verhandlungstermin stattfinden sollen.

