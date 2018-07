Brüssel (dpa) - Lettland kann nach Auffassung von EU-Kommission und Europäischer Zentralbank ab 2014 den Euro einführen. Das Land mit rund zwei Millionen Menschen erfülle die Beitrittskriterien, teilte die Brüsseler Behörde mit. Das letzte Wort hat der EU-Ministerrat, in dem die Mitgliedstaaten vertreten sind. Lettland wäre das 18. Mitglied des Währungsclubs. Die EZB wies in einem aktuellen Bericht jedoch auch auf den Inflationsdruck in Lettland hin. Preisniveau und Pro-Kopf-Einkommen seien niedriger als im Euroraum, was mittelfristig zu einer höheren Preissteigerung führen könnte.

