Los Angeles (dpa) - Nach der Vorlage des deutschen Films "Vincent will Meer" wird in Los Angeles ab Juli das Independent-Werk "The Road Within" gedreht.

Dem Filmportal "Deadline.com" zufolge steht mit

Robert Sheehan ("Der letzte Tempelritter"), Dev Patel ("Slumdog Millionär") und Zoe Kravitz ("X-Men: Erste Entscheidung") nun die Besetzung fest.

Drehbuchautorin Gren Wells ("Kein Mittel gegen Liebe") führt erstmals Regie. Vincent (Sheehan) leidet am Tourette-Syndrom und wird von unkontrollierbaren körperlichen und sprachlichen Anfällen heimgesucht. Nach dem Tod seiner Mutter kommt er in ein Pflegeheim. Mit einer magersüchtigen Patientin (Kravitz) und seinem zwangsneurotischen Zimmergenossen (Patel) bricht Vincent aus, um die Asche seiner Mutter ans Meer zu bringen. Das tragikomische Roadmovie wurde in Deutschland von Ralf Huettner inszeniert.