Aalborg (SID) - Die Fußball-Nationalmannschaft von Dänemark hat dank des möglichen neuen Dortmunders Christian Eriksen ihr Testspiel gegen Georgien 2:1 (0:0) gewonnen. Sechs Tage vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Armenien drehten Niclas Pedersen (77.) und der vom BVB umworbene Mittelfeldspieler Eriksen nach dem Führungstreffer der Georgier durch Irakli Dsaria (52.) das Spiel. Das Team des ehemaligen Bundesligatrainers Morten Olsen spielt am kommenden Dienstag in Gruppe B der Qualifikation um den Anschluss an den Tabellenzweiten Bulgarien.