Madrid (SID) - Der dreimalige Weltfußballer Zinedine Zidane ist (noch) zu weich für den Trainerjob beim spanischen Rekordmeister Real Madrid. "Das ist etwas, was wir in Betracht ziehen, aber als erster Schritt ist es ein wenig, ich will nicht riskant sagen - aber er muss härter werden", sagte Real-Präsident Florentino Pérez über seinen französischen Sportdirektor.

Der 66-Jährige hält Zidane immerhin grundsätzlich für geeignet. "Zidane könnte es machen. Er hat die Qualifikation und erfüllt die Anforderungen, aber bisher haben wir noch nicht darüber nachgedacht", sagte Pérez dem spanischen TV-Sender Telecinco am Dienstagabend. Zidane solle in Zukunft eine zentrale Rolle beim diesjährigen Vizemeister spielen.

Nach dem Abschied von Trainer José Mourinho ist Real derzeit auf der Suche nach einem Nachfolger. Nachdem Bayerns Triple-Coach Jupp Heynckes ein sofortiges Engagement in Madrid ausgeschlossen hat, ist der Italiener Carlo Ancelotti heißester Kandidat auf den Posten. Noch hat der französische Meister Paris St. Germain dem 53-Jährigen aber keine Freigabe erteilt.